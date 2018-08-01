На Донбассе во вторник ранен один украинский военный

В результате боевых действий ранен один украинский военнослужащий. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил,

незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцево, Новомихайловки, Опытно, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского и Марьинки.

По данным украинской разведки за прошедшие сутки двое боевиков уничтожены и шестеро ранены.

Напомним, в течение прошедших суток, понедельник, 30 июля, ситуация в районе проведения операци Объединенных сил на Донбассе оставалась контролируемой украинскими войсками. Вместе с тем боевики 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом трижды противник применял запрещенное минскими договоренностями вооружение.