08:59 01.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе во вторник ранен один украинский военный

За минувшие сутки вторник, 31 июля, боевики на Донбассе 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

На Донбассе во вторник ранен один украинский военный

В результате боевых действий ранен один украинский военнослужащий. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил,

незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцево, Новомихайловки, Опытно, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского и Марьинки.

По данным украинской разведки за прошедшие сутки двое боевиков уничтожены и шестеро ранены.

Напомним, в течение прошедших суток, понедельник, 30 июля, ситуация в районе проведения операци Объединенных сил на Донбассе оставалась контролируемой украинскими войсками. Вместе с тем боевики 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом трижды противник применял запрещенное минскими договоренностями вооружение.


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