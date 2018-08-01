02:00 01.08.2018 | Общество | Новости
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Марс во вторник приблизился к Земле на самое близкое расстояние - ВИДЕО

Во вторник, 31 июля, Марс сблизился с Землей на расстояние в 0,39 астрономических единицы.

Марс во вторник приблизился к Земле на самое близкое расстояние - ВИДЕО

То есть на 57,8 миллионов километров и будет на 35,8 миллиона миль от Земли. Это означает, что планета приблизилась к Земле ближе всего за последние 15 лет.

Как сообщает официальный сайт NASA, наблюдатели в небе могут увидеть Красную Планету. Она будет казаться супер яркой и с ее оранжево-красным цветом, ее будет трудно не заметить в ночном небе.

Такая ситуация называется великим противостоянием планет. Марс будет сиять на земном небе как очень яркая красноватая звезда - 2,8 звездной величины, уступая по яркости лишь Венере. Это сделает Красную планету весьма привлекательным объектом для наблюдений в небольшой телескоп.

Предыдущее великое противостояние Марса было 28 августа 2003 года. Тогда расстояние между планетами сократилось до почти рекордных 55,8 миллионов километров. В октябре 2020 года будет еще одно сближение планет, но расстояние между ними будет больше, чем сегодня.

При этом Земля и Марс выстраиваются в оппозиции примерно раз в два года. Именно поэтому большинство миссий NASA на Красную планету разделены временными промежутками в два года - чтобы воспользоваться более близким расстоянием.

Для тех, кто не смог увидеть это уникальное астрономическое явление, NASA проводит трансляцию в прямом эфире из Обсерватории Гриффита.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 27 июля, произошло самое длинное лунное затмение в этом столетии. При этом Луна окрасилась в красно-коричневый цвет из-за тени Земли, через которую проходила. Оно продлится один час 43 минуты.


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