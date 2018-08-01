16:59 01.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Газоснабжение для жителей прифронтовой Авдеевки будет восстановлено

В Авдеевке Донецкой области и близлежащих населенных пунктах скоро будет восстановлено газоснабжение.

Газоснабжение для жителей прифронтовой Авдеевки будет восстановлено

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Отметим, что сейчас продолжаются разрешительные и регистрационные процедуры в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) в город Авдеевку.

Так, после полного завершения работ и получения соответствующего разрешения от ведомства, объект до начала отопительного сезона 2018-2019 гг. будет введен в эксплуатацию.

В результате ведения активных боевых действий произошло отключение системы газоснабжения города Авдеевка и ряда близлежащих населенных пунктов Ясиноватского района (Красногоровка, Орловка,  Тоненькое, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Ласточкино) вследствие аварии на магистральном газопроводе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная власть пояснила возможную остановку киевских ТЭЦ. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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