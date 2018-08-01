Газоснабжение для жителей прифронтовой Авдеевки будет восстановлено

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Отметим, что сейчас продолжаются разрешительные и регистрационные процедуры в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) в город Авдеевку.

Так, после полного завершения работ и получения соответствующего разрешения от ведомства, объект до начала отопительного сезона 2018-2019 гг. будет введен в эксплуатацию.

В результате ведения активных боевых действий произошло отключение системы газоснабжения города Авдеевка и ряда близлежащих населенных пунктов Ясиноватского района (Красногоровка, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Ласточкино) вследствие аварии на магистральном газопроводе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная власть пояснила возможную остановку киевских ТЭЦ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",