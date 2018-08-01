21:16 01.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Екатерину Гандзюк санитарной авиацией доставили в Киев в ожоговый центр

Советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк, которую неизвестный во вторник, 31 июля, облил серной кислотой, перевезли в Киев.

Екатерину Гандзюк санитарной авиацией доставили в Киев в ожоговый центр

Санитарной авиацией ее доставили в ожоговый центр. Как сообщают столичные журналисты, в настоящее время главный врач центра отказался комментировать состояние здоровья Гандзюк.

По последней информации, предоставленной херсонскими врачами, она находится в стабильно тяжелом состоянии. Именно поэтому общественную деятельницу решили доставить в Киев самолетом санитарной авиации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вместе с тем заведующий ожоговым отделением областной клинической больницы Херсона Сергей Волченко, прогноз по Гандзюк сложный. По его словам, с такими тяжелыми ожогами могут возникнуть осложнения. Течение болезни длительное и тяжелое. Там будут не только пересадки, я предвижу, что будет много восстановительных операций, - пояснил врач.

Напомним, как сообщил УРА-Информ, в Херсоне во вторник утром, 31 июля, неизвестный лица облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Медики зафиксировали у нее серьезные ожоги.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, вещество, которым облил Гандзюк, является концентрированной серной кислотой. В связи с этим полиция переквалифицировала данное преступление как покушение на убийство с особой жестокостью.


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