Бесплатный адвокат Януковича в третий раз сбежал из суда

В среду, 1 августа, дебаты по делу были сорваны в шестой раз. При этом прокурор Руслан Кравченко назвал поведение защиты Януковича недопустимым.

Прошу подать заявления во все возможные инстанции в связи с этим инцидентом. Прошу обратиться в центр бесплатной правовой помощи, - заявил Кравченко.

После чего Оболонский районный суд города Киева принял решение назначить нового бесплатного государственного адвоката Виктору Януковичу и продолжит заседание 16 августа.

При этом председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что суд не может продолжить судебное заседание в ближайшие дни, потому что вынужден, для обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича, повторно направить соответствующие письма, в том числе, в Российскую Федерацию по известному месту его проживания, а также разместить необходимую информацию в официальной газете "Урядовый курьер".

Напомним, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Государственная измена, Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и Пособничество в ведении агрессивной войны Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня в деле Януковича начались судебные дебаты, оглашенные судьей Владиславом Девятко еще 17 июля.