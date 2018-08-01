Абитуриенты не могут узнать поступили ли они в ВУЗ

Пока не доступен сайт vstup.osvita.ua и к информации для абитуриентов вузов и рейтинговым спискам, сложно также войти в личный электронный кабинет.

Согласно правилам поступления в вузы в 2018 году 1 августа до 12:00 должны быть обнародованы рейтинговые списки рекомендованных к зачислению на бюджет. Соответствующая информация должна появиться в личных кабинетах поступающих.

В Министерстве образования признают трудности с доступом к системе и объясняют это большим наплывом желающих войти в систему, чтобы увидеть результаты поступления.

Как сообщал "УРА-Информ", в 2018 году заявлений на поступление подали почти 100 тыс. абитуриентов, большинство из них - бакалавры. Теперь до первого августа поступающим стоит ждать результатов о распределении мест государственного заказа. Так, к вечеру шестого августа те счастливчики, которым удалось пройти на бюджетную форму, должны подать оригиналы документов в избранный вуз.