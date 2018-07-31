11:32 31.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Защита Януковича пыталась отвести судью, дебаты вновь сорваны

В Оболонском районном суде города Киева во вторник, 31 июля, начались дебаты по делу о государственной измене Януковича.

Защита Януковича пыталась отвести судью, дебаты вновь сорваны

Вместе с тем адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк пытался отвести председательствующего судью Владислава Девятко. Защита также требовала допросить пилота вертолета Ярощука, не смотря на объявленные судьей дебаты.

После отказа их требований адвокат Сердюк и трое адвокатов самовольно покинули судебный зал. В украинском законодательстве отсутствуют механизмы борьбы с такими действиями, к сожалению. Судебные прения сорваны третий раз, - сказал Девятко.

В свою очередь прокурор по делу госизмены Януковича Руслан Кравченко просит назначить бесплатного адвоката, поскольку, по его мнению, под угрозой вопросы защиты Януковича. Мы ходатайствуем о привлечении государственного защитника. Такое поведение защитника является недопустимым, - сказал прокурор.

Напомним, процесс над Януковичем по делу госсовета длится с 4 мая прошлого года. Во вермя заседаний были рассмотрены фото - и видеодоказательства, допрошены свидетели и проведены многочисленные экспертизы.

В Оболонском суде заслушали 44 свидетелей обвинения, среди которых был Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Арсен Аваков и другие, а также около 16 свидетелей защиты. На одном из последних заседаний суд допросил Анну Герман и бывших охранников экс-президента.

Как сообщал УРА-Информ, Верховный суд Украины отказался перевести дело о государственной измене Януковича в другой суд и обеспечить его участие в заседаниях.


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