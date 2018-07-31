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В Украину из Омана вернулись 15 моряков

В Украину из Омана в понедельник, 30 июля, вернулись 15 членов экипажа судна-банкрота Free Neptune.

В Украину из Омана вернулись 15 моряков

Украинцы застряли в порту Маскат в июле 2015 года. Как сообщили журналистам сотрудники профсоюза морского транспорта Украины, моряки находились в султанате Оман на борту судна из-за задолженности по выплате судовладельцем заработной платы.

В свою очередь в благотворительной организации Фонд помощи морякам Ассоль сообщили, что моряки несколько лет вынужденно выживали на брошенном греческим оператором судне в Омане.

Напомним, Free Neptune с экипажем из 22 человек (все граждане Украины) летом 2015-го зашло в порт Маскат в Омане для пополнения запасов воды и провизии, однако оператор судна – греческая компания Free Вulkers SA – отказался оплатить данную поставку местному агенту. Позже стало известно, что владелец судна – банкрот. Экипаж оказался в изоляции, вынужден был объявлять голодовку.

Как сообщал УРА-Информ, в марте 2017 года в Украину из Омана вернулись семь членов экипажа судна-банкрота Free Neptune, еще 15 украинских моряков оставались на корабле в критической ситуации.


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