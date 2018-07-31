18:56 31.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине появились новые автомобильные номера

В столице некоторое время существует малоизвестная серия номерных знаков КА.

В Украине появились новые автомобильные номера

Теперь аналогичные новые серии появились и для других регионов Украины, передает AutoConsulting.

С 2004 года коды регионов были распределены исключительно с использованием букв, совпадающие в латинском и в украинском алфавитах, начиная с Киева: АА, АВ, АС и т.д., в интервалах АА - АХ, ВА - ПО, ВТ - ВХ, СА - СВ, СЕ - СН.

Отдельным кодом, который не входил ни в один интервал, стала серия ІІ. С 2006 года серия ИИ была исключена и подлежала изъятию.

В 2013 году приняты изменения, согласно которым список кодов дополнили сериями в интервалах НА - НХ, ІА - ІН, КА - КХ, за исключением серий НР и ІС, которые не имели аналогов в кодировке образца 2004 года.

Как сообщал "УРА-Информ", обвиняемая в ДТП с шестью жертвами Елена Зайцева на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения. Об этом на заседании Киевского райсуда Харькова во вторник заявила представитель потерпевших адвокат Лариса Матвеева.


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