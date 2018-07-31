В Украине будет работать делегация Сингапура по аудиту госконтроля пищевых продуктов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечается, среди продукции птицеводства будут встречаться мясо птицы и продуктов из него, а также яйца и яичная продукция.

По предварительной информации, делегация Сингапура планирует посетить Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, пограничные инспекционные посты и несколько объектов птицеводческой отрасли, заинтересованных в экспорте до Сингапура.

Таким образом, специалисты украинского ведомства с миссией Сингапура имеют огромную надежду на плодотворную работу данной миссии.

Стоит добавить, что делегация Сингапура будет работать в Украине до четвертого августа текущего года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Ирака сняло запретные санкции на ввоз продукции украинского птичьей промышленности.