11:59 31.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200242:labazovych

В Украине будет работать делегация Сингапура по аудиту госконтроля пищевых продуктов

С 30 июля 2018 года в украинском государстве стартовала миссия Агропродовольственной и ветеринарной службы Сингапура с аудитом системы государственного контроля продукции птицеводства. 

В Украине будет работать делегация Сингапура по аудиту госконтроля пищевых продуктов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечается, среди продукции птицеводства будут встречаться мясо птицы и продуктов из него, а также яйца и яичная продукция.

По предварительной информации, делегация Сингапура планирует посетить Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, пограничные инспекционные посты и несколько объектов птицеводческой отрасли, заинтересованных в экспорте до Сингапура.

Таким образом, специалисты украинского ведомства с миссией Сингапура имеют огромную надежду на плодотворную работу данной миссии.

Стоит добавить, что делегация Сингапура будет работать в Украине до четвертого августа текущего года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Ирака сняло запретные санкции на ввоз продукции украинского птичьей промышленности. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине впервые с 2013 года зафиксирован рост занятости населения Защита Януковича пыталась отвести судью, дебаты вновь сорваны Президент Украины уволил губернатора Черниговской области Здание телеканала "Интера" минировали, спасатели эвакуировали сотрудников
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив