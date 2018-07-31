08:15 31.07.2018 | Общество | Новости
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В США во вторник состоится суд по делу о махинациях Манафорта

Во вторник, 31 июля, бывший глава предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Пол Манафорт предстанет перед судом.

В США во вторник состоится суд по делу о махинациях Манафорта

Будет рассматриваться дело о банковских и налоговых махинациях. Как сообщает Associated Press, судебное заседание состоится в федеральном окружном суде Александрии в штате Вирджиния.

Первый этап слушаний в суде продлится около трех недель. Затем в сентябре во время вторых слушаний Манафорт предстанет перед окружным судом округа Колумбия.

Вместе с тем, на сегодняшнем заседании не будут затрагиваться предполагаемые российские связи Манафорта, а главной темой слушаний станет уклонение его от налогов и нечестно нажитое им состояние.

В свою очередь прокурор Грег Андрес подтвердил, что сегодня, вероятно, ни разу не прозвучит слово "Россия". Члены жюри будут рассматривать фотографии имущества Манафорта - снимки, доказывающие приобретение им автомобиля, дорогостоящей одежды и антиквариата, ковров и произведений искусства.

Напомним, Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов долларов в период работы лоббистом на украинскую "Партию регионов" и на бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые он отмывал через оффшоры.

Как сообщал УРА-Информ, накануне заседания суда, специальный прокурор США Роберт Мюллер сообщил, что бывший глава избирательной кампании президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и бывший советник президента Виктора Януковича Пол Манафорт заработал в Украине более 60 миллионов долларов. Это деньги за работу политического консультанта в Украине.


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