В Херсоне облили кислотой чиновницу горсовета

Медики зафиксировали у нее серьезные ожоги. Как написал на своей странице в Facebook Об журналист Сергей Никитенко, неизвестный поджидал Гандзюк у подъезда и плеснул в нее кислотой.

Он также подчеркнул, что Гандзюк неоднократно критиковала областное управление Нацполиции Херсонской области и другие органы власти.

Напомним, в конце апреля неизвестные в центре Киева напали на депутата Верховной рады Мустафу Найема.

Как сообщал УРА-Информ, чуть позж стало изветно, что избили нардепа Юрия Левченко. Инцидент произошел на улице Половецкой в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей.

Сотрудники полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк.