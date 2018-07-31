13:15 31.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсоне облили кислотой чиновницу горсовета

В Херсоне во вторник утром, 31 июля, неизвестный лица облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк.

В Херсоне облили кислотой чиновницу горсовета

Медики зафиксировали у нее серьезные ожоги. Как написал на своей странице в Facebook Об журналист Сергей Никитенко, неизвестный поджидал Гандзюк у подъезда и плеснул в нее кислотой.

Он также подчеркнул, что Гандзюк неоднократно критиковала областное управление Нацполиции Херсонской области и другие органы власти.

Напомним, в конце апреля неизвестные в центре Киева напали на депутата Верховной рады Мустафу Найема.

Как сообщал УРА-Информ, чуть позж стало изветно, что избили нардепа Юрия Левченко. Инцидент произошел на улице Половецкой в Шевченковском районе столицы во время демонтажа незаконных гаражей.

Сотрудники полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк.


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