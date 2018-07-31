02:00 31.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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НАБУ завершило расследование дела судьи-взяточницы

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование дела в отношении судьи Окружного административного суда города Киева Елены Власенковой.

НАБУ завершило расследование дела судьи-взяточницы

Материалы дела Власенковой открыты для ознакомления. Она была задержана во время получения взятки в размере двух тысяч долларов.

Об этом в понедельник, 30 июля, сообщила пресс-служба ведомства. Согласно сообщению, 10 мая 2018 года прокуроры САП и оперативные сотрудники Главного управления "К" Службы безопасности Украины задержали взяточницу.

Затем, 24 мая суд избрал подозреваемой судьи меру пресечения в виде залога в размере более 140 тысяч гривен и возложил на нее ряд других процессуальных обязанностей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, детективы антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в отношении Онищенко, который подозревается в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей". Поскольку Онищенко находится за пределами Украины, о завершении расследования сообщили его адвокатам.


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