На Донбассе в понедельник трое украинских военных получили ранения

Вместе с тем боевики 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом трижды противник применял запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, в течение последних суток боевики вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским военным у Крымского, Майского, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово и Широкино, а по позициям ВСУ у Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм.

Кроме этого уже в течение текущих суток боевики трижды открывали огонь по позициям украинских военных у Крымского, Светлодарска и Лебединского.

По данным разведки один оккупант уничтожен и четверо ранены.

Напомним, за прошедшие сутки, воскресенье, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вместе с тем боевики 30 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось. Во время боевых действий один военнослужащий получил ранения.