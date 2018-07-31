Как законно минимизировать налоги?

Ответим сразу – возможно. Более того – во всем цивилизованном мире грамотные компании уходят от налогообложения, минимизируя выплаты согласно действующему законодательству. В Украине далеко не все предприниматели владеют соответствующими знаниями, дабы уйти от избыточного налогообложения. К счастью, существует минимизация налогов в Finance Business Service – юридической компании с мировым именем, квалифицированные специалисты которой помогут сохранить ваши средства.

Примеры законного минимизирования налогообложения находятся рядом повсеместно – например, во множестве холдингов прибыль ряда предприятий распределяется между собой с таким расчетом, чтобы налоговая нагрузка не слишком довлела над какой-то отдельной фирмой.

Увеличивая расходы предприятия, соответственно, уменьшается налоговая повинность. Соответственно, любые траты обязательно следует документировать, и мелочей в этом быть не может. Затратная часть должна быть реальной, а не фиктивной – чтобы не было проблем при проверках.

Чтобы снизить налог на прибыль, старайтесь, дабы предприятие получало средства уже после даты так называемого признания доходов. В этом бизнесменам точно помогут киевские юристы.

Оффшоры тоже помогают минимизировать налоговую нагрузку, однако здесь не обойтись без специалистов масштаба минимизация налогов в Finance Business Service.

Зачастую предприятия умудряются арендовать автомобили или оргтехнику у собственных сотрудников, таким образом, снижая планку единого социального взноса.

Вообще, в современном мире достаточно способов обойти налоговые клешни, если, конечно, воспользоваться помощью профессионалов.

Источник: fbs-tax.com