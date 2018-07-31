Десятки активистов Одесской области перекрыли две трассы - ФОТО

Во вторник, 31 июля, возмущенные местные жители Болградского района Одесской области перекрыли две трассы: Одесса - Рени и Одесса - Болград. Причина протеста - запрет властей на оформление земельных участков в области.
Об этом информирует УНН.
Сообщается, что соответствующую трассу перекрыли около 100 пострадавших из-за того, что власти не дают разрешение на оформление земельных участков.
Как отметили представители СМИ, уже несколько часов люди не пропускают автомобили как в направлении Одессы, так и в сторону Рени.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. В частности, оперативники обеспечивают порядок, регулируют движение транспорта на перекрытом участке.
"Сколько будет длится митинг пока неизвестно", - гласит сообщение.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", активисты под зданием ВР разгромили машину народного депутата Павла Пинзеника. Люди требуют, чтобы народные избранники вернулись в зал и занялись урегулированием закона о растаможке автомобилей на иностранных номерах.