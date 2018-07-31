Более миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом со странами ЕС

Об этои лидер страны сообщил в своем Facebook.

Так, в своем посте Порошенко написал, что безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017. В частности, с начала работы безвизового режима со странами Европейского союза его преимуществами воспользовались более 1 млн украинцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года введен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония.

Македонцам необходимо соблюдать условие, чтобы срок их пребывания в Украине не превышал 90 дней в течении 180 дней.