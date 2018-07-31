09:59 31.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом со странами ЕС

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что безвизовым режимом со странами ЕС уже воспользовались более миллиона граждан нашей страны.

Более миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом со странами ЕС

Об этои лидер страны сообщил в своем Facebook.

Так, в своем посте Порошенко написал, что безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017. В частности, с начала работы безвизового режима со странами Европейского союза его преимуществами воспользовались более 1 млн украинцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года введен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония.

Македонцам необходимо соблюдать условие, чтобы срок их пребывания в Украине не превышал 90 дней в течении 180 дней.


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