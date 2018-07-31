21:59 31.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аброськин пообещал раскрыть убийство Олешко в ближайшее время

Убийство бойца антитеррористической операции Виталия Олешко будет раскрыто в ближайшее время.

Аброськин пообещал раскрыть убийство Олешко в ближайшее время

Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Об этом во вторник, 31 июля, на своей странице в Facebook заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он также отметил, что самолетом в Запорожскую область направлен один из руководителей Департамента уголовного розыска для организации работы. Проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия всеми задействованными подразделениями, а руководит на месте генерал Сергей Комиссаров.

Напомним, сегодня около полудня в Бердянске по улице Восточной неизвестный выстрелил в 43-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Впоследствии стало известно, что погибший является общественным активистом и участником АТО на Донбассе. Им оказался боец с позывным "Сармат" Виталий Олешко.

Как сообщал УРА-Информ, полиция открыла уголовное дело по факту убийства участника антитеррористической операции в Бердянске Запорожской области.


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