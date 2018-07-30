ВСП просит Раду оценить действий депутат Линько

На данный момент ВСП рассматривает сообщение судьи Оболонского районного суда города Киева Сергея Родионова о вмешательстве в его деятельность. Как сообщает в понедельник, 30 июля, пресс-служба ВРУ.

Принято решение обратиться в парламент для оценки действий народного депутата Украины, а именно соблюдения этики и высоких стандартов поведения народного депутата Украины, - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что судья сообщил, что 8 октября 2017 года им рассматривалось ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей двух человек, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 289 Уголовного кодекса.

По словам судьи Родионова, при рассмотрении в зале суда находилась группа неизвестных лиц, среди которых был народный депутат Дмитрий Линько. Все они вели себя вызывающе, мешали проводить судебное заседание, в том числе высказывали угрозы применения насилия, препятствовали выходу из зала судебных заседаний судьи и секретаря судебных заседаний, пытались причинить телесные повреждения подозреваемым, которые находились под стражей.

Также в этот же день народный депутат Линько распространил в публикациях интернет-изданий "Информатор" информацию о том, что судья Родионов взял взятку в размере 30 тысяч долларов за то, что выпустит на волю автоугонщиков..

По мнению прокуроров действия народного депутата не отвечали требованиям Конституции.

В связи с чем, Высший совет правосудия принял внести в Генеральную прокуратуру Украины представление о привлечении к установленной законом ответственности лиц, которыми допущены бездействия, заключающееся в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по сообщению судьи Оболонского районного суда города Родионова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 апреля после эфира на одного из украинских телеканалов вновь подрались народные депутаты. Драка произошла между внефракционным Сергеем Мельничуком и радикалом Дмитрием Линько. При этом первый разбил нос второму.