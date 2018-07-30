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ВСП просит Раду оценить действий депутат Линько

Высший совет правосудия просит в Верховную Раду Украины дать оценку действий народного депутата Дмитрия Линько.

ВСП просит Раду оценить действий депутат Линько

На данный момент ВСП рассматривает сообщение судьи Оболонского районного суда города Киева Сергея Родионова о вмешательстве в его деятельность. Как сообщает в понедельник, 30 июля, пресс-служба ВРУ.

Принято решение обратиться в парламент для оценки действий народного депутата Украины, а именно соблюдения этики и высоких стандартов поведения народного депутата Украины, - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что судья сообщил, что 8 октября 2017 года им рассматривалось ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей двух человек, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 289 Уголовного кодекса.

По словам судьи Родионова, при рассмотрении в зале суда находилась группа неизвестных лиц, среди которых был народный депутат Дмитрий Линько. Все они вели себя вызывающе, мешали проводить судебное заседание, в том числе высказывали угрозы применения насилия, препятствовали выходу из зала судебных заседаний судьи и секретаря судебных заседаний, пытались причинить телесные повреждения подозреваемым, которые находились под стражей.

Также в этот же день народный депутат Линько распространил в публикациях интернет-изданий "Информатор" информацию о том, что судья Родионов взял взятку в размере 30 тысяч долларов за то, что выпустит на волю автоугонщиков..

По мнению прокуроров действия народного депутата не отвечали требованиям Конституции.

В связи с чем, Высший совет правосудия принял внести в Генеральную прокуратуру Украины представление о привлечении к установленной законом ответственности лиц, которыми допущены бездействия, заключающееся в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по сообщению судьи Оболонского районного суда города Родионова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 апреля после эфира на одного из украинских телеканалов вновь подрались народные депутаты. Драка произошла между внефракционным Сергеем Мельничуком и радикалом Дмитрием Линько. При этом первый разбил нос второму.


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