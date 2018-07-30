08:59 30.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200138:Polishuk

В воскресенье боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных

За прошедшие сутки, воскресенье, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

В воскресенье боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных

Вместе с тем боевики 30 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось. Во время боевых действий один военнослужащий получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции, российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

По данным разведки двое оккупантов ранены.

Напомним, накануне в субботу на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 25 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ.

Традиционно вражеские элементы активизировались в темное время суток. Из минометов и пулеметов досталось украинским ратникам около Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополь и Водяного.


Поделиться
Читайте также:
 
В июне долг по зарплате в Украине вырос на 6,3% В Киеве столкнулись сразу семь автомобилей В понедельник суд начнет судебные дебаты по делу Янукович В Калифорнии в результате лесных пожаров погибли шесть человек
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив