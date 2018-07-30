В воскресенье боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных

Вместе с тем боевики 30 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось. Во время боевых действий один военнослужащий получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции, российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

По данным разведки двое оккупантов ранены.

Напомним, накануне в субботу на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 25 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ.

Традиционно вражеские элементы активизировались в темное время суток. Из минометов и пулеметов досталось украинским ратникам около Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополь и Водяного.