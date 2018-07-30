В понедельнике в Украине жарко, дожди ожидаются на западе и юге

В месте с тем в западных и южных областях влажная и неустойчивая воздушная масса, поэтому тут пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров на секунду. На Прикарпатье и Закарпатье местами сильный дождь. На остальной территории синоптики осадков не обещают. Ветер восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем удержится на уровне 25-30 жарких градусов, в южных и восточных областях - 33 градусов.

В Киеве сегодня облачная погода продержится весь день. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен дождь c грозой. Температура воздуха ночью составит 19-21 градус. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины кратковременные дожди, ночью местами сильные, грозы, местами град. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-21 градуса. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов, а на Закарпатье до 27-32 градусов.

На севере страны в понедельник без осадков, только днем в Житомирской области небольшой кратковременный дождь. Ночная температура воздуха не опустится ниже 16-22 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-30 градусов.

В центре Украины сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-22 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-32 градусов.

На востоке страны осадков синоптики не обещают. Только днем в Харьковской и Донецкой областях местами кратковременный дождь. Температура ночью оставит 17-22 теплых градуса. Днем воздух раскалится до 27-32 градусов.

На юге Украины местами кратковременный дождь, грозы, местами град. Температура ночью

не опустится ниже 18-23 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 27-32 градусов.

В Крыму ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов, в Одесской области до 26-32 градусов.

Народный прогноз: 30 июля отмечается день памяти великомученицы Марины (Маргариты). В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.