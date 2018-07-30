В Грузии суд разрешил употребление марихуаны

Коллегия по делам Конституционного суда рассмотрела совместный иск кандидата на пост президента от "Гирчи" Зураба Джапаридзе и члена этой же партии Вахтанга Мегрелишвили.

Иск предусматривал отмену административного штрафа за употреблением марихуаны.

Как сообщает "Грузия Online", в своем решении Конституционный суд отметил, что употребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности. В результате этого решения в Грузии отменены санкции за употребление марихуаны.

Напомним, 26 июля британский министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что врачи-специалисты в Великобритании с осени смогут законно назначать лекарственные средства, полученные из конопли.

Как сообщал УРА-Информ, министр считает, что препараты из медицинской конопли, которые отвечают стандартам безопасности и качества, должны быть легальными для пациентов с "исключительной клинической потребностью".