21:58 30.07.2018 | Общество | Новости
100200212:Polishuk

В Грузии суд разрешил употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии в понедельник, 30 июля, легализовал употребление марихуаны в стране.

В Грузии суд разрешил употребление марихуаны

Коллегия по делам Конституционного суда рассмотрела совместный иск кандидата на пост президента от "Гирчи" Зураба Джапаридзе и члена этой же партии Вахтанга Мегрелишвили.

Иск предусматривал отмену административного штрафа за употреблением марихуаны.

Как сообщает "Грузия Online", в своем решении Конституционный суд отметил, что употребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности. В результате этого решения в Грузии отменены санкции за употребление марихуаны.

Напомним, 26 июля британский министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что врачи-специалисты в Великобритании с осени смогут законно назначать лекарственные средства, полученные из конопли.

Как сообщал УРА-Информ, министр считает, что препараты из медицинской конопли, которые отвечают стандартам безопасности и качества, должны быть легальными для пациентов с "исключительной клинической потребностью".


Поделиться
Читайте также:
 
С 1 августа в столице закроют движение на улице Леонтовича В столице закроют движение на выезде с бульвара Гавела В Македонии назначили дату референдума о названии страны Во вторник в Украине сохранится жаркая погода
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив