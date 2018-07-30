14:20 30.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, где можно киевлянам пройти бесплатное медобследования

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник рассказал, что в украинской столице до третьего августа продлится пилотный проект "Доктор в вашем доме" для профилактики и раннего выявления заболеваний киевлян.

Стало известно, где можно киевлянам пройти бесплатное медобследования

Об этом информирует пресс-служба городской власти.

Отметим, что благодаря соответствующему проекту во всех районах столицы прошли обследование 17 251 киевлянин. В частности, местные жители получали первичные консультации по поводу состояния здоровья, прошли экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверили уровень сахара и холестерина в крови, измерили артериальное давление, а также определили индекс массы тела.

По словам Поворозника, за прошедшую неделю 1456 человек страдали повышенным давлением. Также удалось установить, что 413 человек имеют повышенный уровень холестерина, а в 181 лица выявлено повышение активности уровня сахара крови, уточнил он.

"Большое количество людей имеет ряд обследованных имеют избыточный вес", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная служба здоровья Украины объявила вторую волну подписания договоров с медицинскими учреждениями, предоставляющими первичную помощь. 


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