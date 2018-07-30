Порошенко считает, что украинская автокефалия поддержит независимость Украины

Об этом информирует "УНИАН" со ссылкой на заявление президента Украины Петра Порошенко.

Он уверен, что автокефалия Православной Церкви в Украине является вопросом национальной безопасности страны и мировой геополитики.

Кроме того, президент считает, что томос об автокефалии православной церкви завершит утверждение независимости и самостоятельности Украины, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир.

Порошенко подчеркнул, что власть, в отличие от того, как это делается в России, не вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела, но и другим украинская власть не позволит этого делать.

По его словам, Русская православная церковь абсолютно поддерживает имперскую политику РФ, даже сама доктрина "русского мира" родилась в люксовых кельях иерархов РПЦ.

Порошенко отметил, что такая ситуация является прямой угрозой национальной безопасности Украины, обязывающее действовать.

Он отметил, что верующие и церковные общины сами должны решать, присоединяться ли им к единой поместной церкви.

В свою очередь патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что вселенский патриарх Варфоломей твердо намерен предоставить украинской церкви томос на автокефалию.

Как сообщал "УРА-Информ", в центре Киева во время крестного хода верующих Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины одна из участниц развернула флаг России.