12:52 30.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полтавский аэропорт принял первый рейс после реконструкции

Полтавский международный аэропорт после реконструкции впервые принял пассажирский рейс.

Полтавский аэропорт принял первый рейс после реконструкции

Об этом сообщил первый заместитель председателя Полтавской областной государственной администрации Андрей Песоцкий в Facebook.

По его словам, город через воздушный терминал принял граждан США, Канады, Китая, Европы.

20 декабря 2017 года Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении аэропорту "Полтава" статус международного. В феврале началось голосование по поводу названия аэропорта "Полтава" - предлагалось его переименовать в честь одного из выдающихся деятелей - Николая Гоголя, Ивана Котляревского, Ивана Мазепы, Симона Петлюры, Григория Сковороды.

Как сообщал "УРА-Информ", глава Мининфраструктуры также заявил, что в этом году Полтава получит новую объездную дорогу.


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