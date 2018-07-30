Полтавский аэропорт принял первый рейс после реконструкции

Об этом сообщил первый заместитель председателя Полтавской областной государственной администрации Андрей Песоцкий в Facebook.

По его словам, город через воздушный терминал принял граждан США, Канады, Китая, Европы.

20 декабря 2017 года Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении аэропорту "Полтава" статус международного. В феврале началось голосование по поводу названия аэропорта "Полтава" - предлагалось его переименовать в честь одного из выдающихся деятелей - Николая Гоголя, Ивана Котляревского, Ивана Мазепы, Симона Петлюры, Григория Сковороды.

Как сообщал "УРА-Информ", глава Мининфраструктуры также заявил, что в этом году Полтава получит новую объездную дорогу.