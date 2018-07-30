09:42 30.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках

В западных областях Украины в реках из-за сильных ливней 30 июля ожидается подъем уровней воды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

На западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках

Согласно недавно полученным сведениям, ожидается возобновление подъема уровней воды на 0,3-1,2 м над текущими уровнями.

Также в результате сильных и очень сильных дождей, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,2 м над уровнями.

"Местами возможно начальное затопление сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении.

Напоследок украинские синоптики добавили, что при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования локальных селевых потоков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", непогода в Черновицкой области затопила десятки жилых домов, размыла гравийные дороги и разрушила мосты.

Как известно, в Кицманском районе повреждены дамбы восьми искусственных прудов, также остаются подтопленными семь жилых домов, размыто более сотни сельских улиц и повреждено пять мостов.


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