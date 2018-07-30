Матери Кольченко разрешили свидание с сыном

В понедельник утром, 30 июля, она прибыла в Челябинск. Как сообщает пресс-служба регионального общественного наблюдательного комитета, родственникам разрешили побыть вместе трое суток. Для более комфортного пребывания им в гостинице исправительного учреждения выделили комнату со всеми удобствами.

Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах, - отметили общественники, добавив, что с момента завершения голодовки Кольченко набрал прежний вес - 64 килограмма. Жалоб он не высказывал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 31 мая по 7 июня Кольченко проводил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.