13:15 30.07.2018 | Общество | Новости
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Матери Кольченко разрешили свидание с сыном

Мать гражданина Украины Александра Кольченко, который незаконно удерживается в российской колонии №6 города Копейск Челябинской области, получила разрешение на свидание с сыном.

Матери Кольченко разрешили свидание с сыном

В понедельник утром, 30 июля, она прибыла в Челябинск. Как сообщает пресс-служба регионального общественного наблюдательного комитета, родственникам разрешили побыть вместе трое суток. Для более комфортного пребывания им в гостинице исправительного учреждения выделили комнату со всеми удобствами.

Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах, - отметили общественники, добавив, что с момента завершения голодовки Кольченко набрал прежний вес - 64 килограмма. Жалоб он не высказывал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 31 мая по 7 июня Кольченко проводил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.


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