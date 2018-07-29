Землянам по-прежнему угрожает эпидемия малярии - ФОТО

Согласно опубликованной информации, малярия убивает одного ребенка в минуту; каждый год малярией, которую переносят москиты, заражаются 200 млн человек. Эта болезнь угрожает половине всего человечества, которые проживают в странах Азии и Африки.

Наиболее опасным видом малярии является falciparum, которая наиболее широко распространена в африканском регионе, расположенном южнее Сахары, где от нее ежегодно умирает около 400 тысяч человек. За последние годы произошло также несколько случаев заболевания людей малярией Plasmodium knowlesi – малярией обезьян, которая встречается в некоторых лесных районах Юго-Восточной Азии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно житель Запорожья привез из отдыха на острове Бали экзотическую паразитарную болезнь – шистосомоз.