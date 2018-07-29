В Ватикане разгорелись страсти вокруг американского кардинала

Сообщается, что в окружении Папы всплыли документы 50-летний давности, в которых детально задокументированы факты причастности Маккарика к серии сексуальных домогательств. Так, в 2005 году его обвиняли в изнасиловании священника Роберта Чиолака. Монах признался, что получил от Теодора размере 80 тыс. долларов в 2005 году в качестве компенсации.

Напомним, что в прошлом году во дворце Папы разгорелся аналогичный скандал. Тогда кардиналу Римско-католической церкви Джорджу Пеллу полицией австралийского штата Виктория было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно известный американский актёр Сильвестр Сталлоне попал под волну обвинений о сексуальных домогательствах. На сегодняшний день на кинорежиссёра пожаловались сразу несколько женщин, после чего написали соответствующие заявление в полицию.