15:58 29.07.2018 | Общество | Новости
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В Ватикане разгорелись страсти вокруг американского кардинала

Папа Римский Франциск лишил звания кардинала Теодора Маккарика, которого обвиняют в педофилии. Об этом передает ВВС.

В Ватикане разгорелись страсти вокруг американского кардинала

Сообщается, что в окружении Папы всплыли документы 50-летний давности, в которых детально задокументированы факты причастности Маккарика к серии сексуальных домогательств. Так, в 2005 году его обвиняли в изнасиловании священника Роберта Чиолака. Монах признался, что получил от Теодора размере 80 тыс. долларов в 2005 году в качестве компенсации.

Напомним, что в прошлом году во дворце Папы разгорелся аналогичный скандал. Тогда кардиналу Римско-католической церкви Джорджу Пеллу полицией австралийского штата Виктория было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно известный американский актёр Сильвестр Сталлоне попал под волну обвинений о сексуальных домогательствах. На сегодняшний день на кинорежиссёра пожаловались сразу несколько женщин, после чего написали соответствующие заявление в полицию. 


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