02:00 29.07.2018 | Общество | Новости
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В Египте расстреляют 80 боевиков "Братьев мусульман" и ИГИЛ

Уголовный суд в Каире приговорил к смертной казни 75 человек террористической организации "Братья мусульмане" к смертной казни через расстрел. Об этом передает DW.

В Египте расстреляют 80 боевиков

Сообщается, что на протяжении нескольких месяцев суд рассматривал дела 739 человек, которых обвиняют в убийствах и незаконных протестных акциях. Их считают приверженцами экс-главы Египта Мухаммеда Мурси, который стал первым президентом страны, который был избран демократическим путем в 2012 году после свержения режима Хосни Мубарака.

Мурси был сброшен после военного переворота 2015 года. Его на двух судебных процессах Мурси приговорили к всего 45 лет заключения и смертной казни, но потом последнюю меру наказания отменили. 

Напомним, что после военного переворота движение "Братья-мусульмане" после свержения Мурси запретили, а свыше 1400 сторонников экс-президента расстреляли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", уже в пятый раз власти Египта продлевают режим чрезвычайного положения в стране. Соответствующий указ издал президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси. 


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