17:13 29.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцам напомнили об элементарных правилах поведения на воде в летний период

В Украине в июне 2018 года утонуло почти 190 украинских граждан. Об этом гласит статистика, опубликованная на официальном сайте ГСЧС. 

Украинцам напомнили об элементарных правилах поведения на воде в летний период

В официальном уведомлении говорится, что с начала года на водоемах страны утонуло 704 человека, из которых 70 детей. При этом спасено 561 человек, в том числе 103 ребенка. 

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, Государственная служба Украины предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности.

 В частности рекомендуется:

- помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах;

- не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не приближайтесь к судам, лодок и катеров, которые проплывают вблизи вас,

- температура воды должна быть не ниже 17 ° С;

- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут

- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра; авлення свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе утонул 27-летний мужчина.


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