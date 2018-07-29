Украинцам напомнили об элементарных правилах поведения на воде в летний период

В Украине в июне 2018 года утонуло почти 190 украинских граждан. Об этом гласит статистика, опубликованная на официальном сайте ГСЧС.
В официальном уведомлении говорится, что с начала года на водоемах страны утонуло 704 человека, из которых 70 детей. При этом спасено 561 человек, в том числе 103 ребенка.
Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, Государственная служба Украины предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности.
В частности рекомендуется:
- помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодок и катеров, которые проплывают вблизи вас,
- температура воды должна быть не ниже 17 ° С;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра; авлення свободы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе утонул 27-летний мужчина.