Только четверть мирового сообщества имеет доступ к глобальной "интернет-паутине"

Согласно опубликованной информации, на сегодняшний день в мире 1,1 миллиарда человек имеют высокоскоростной доступ в интернет, а число всех пользователей интернета оценивается в 3,2 миллиарда человек. Во многих странах интернет до сих пор недоступен. Например, в России 55 миллионов человек не имеют доступа в интернет, а в США - 51.

Так, к 2020 году количество гаджетов, которые будут иметь доступ к интернету увеличится почти в 6 раз. Таким образом, количество мобильных устройств впервые в истории человечества превысит общее число людей на планете Земля. Некоторые ученые и специалисты считают, что некоторые районы и общества не готовы к подобной "ломке" информационного сознания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно депутаты Европейского парламента отказались утвердить одобренную ранее Комитетом по правовым вопросам директиву об ужесточении норм авторского права для интернета.