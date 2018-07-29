01:00 29.07.2018 | Общество | Новости
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Только четверть мирового сообщества имеет доступ к глобальной "интернет-паутине"

К 2020 году половина жителей планеты будет иметь доступ к высокоскорстному интернету. Об этом говорится в сообщении ООН в Twitter.

Только четверть мирового сообщества имеет доступ к глобальной

Согласно опубликованной информации, на сегодняшний день в мире 1,1 миллиарда человек имеют высокоскоростной доступ в интернет, а число всех пользователей интернета оценивается в 3,2 миллиарда человек. Во многих странах интернет до сих пор недоступен. Например, в России 55 миллионов человек не имеют доступа в интернет, а в США - 51.

Так, к 2020 году количество гаджетов, которые будут иметь доступ к интернету увеличится почти в 6 раз. Таким образом, количество мобильных устройств впервые в истории человечества превысит общее число людей на планете Земля. Некоторые ученые и специалисты считают, что некоторые районы и общества не готовы к подобной "ломке" информационного сознания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно депутаты Европейского парламента отказались утвердить одобренную ранее Комитетом по правовым вопросам директиву об ужесточении норм авторского права для интернета.


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