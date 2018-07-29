Страны G20 презентовали новую программу помощи голодающим странам

Согласно отчету министров профильных отраслей, в 2016 году этот показатель вырос и сегодня стал достигать в 850 миллионов человек. Главными причинами недоедания по-прежнему являются боевые действия в отдельных "горячих точках" мира, отсталость развития инфраструктуры и сотрудничества с глобальным миров, неравномерное распределения ресурсов и отсутствие элементарных условий для ведения и содержания хозяйства.

"Мы создали, чтобы совместно добиться мира без голода и недоедания", - говорится в меморандуме, принятом в ходе встречи министров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министры финансов и главы центробанков G20 в коммюнике по итогам двухдневной встречи в Буэнос-Айресе рассказали о критериях, которые мешают росту глобальной и мировой экономики.