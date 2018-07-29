13:39 29.07.2018 | Общество | Новости
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Страны G20 презентовали новую программу помощи голодающим странам

Во время встречи глав сельского хозяйства стран "Большой двадцатки" стороны договорились усилить сотрудничество для помощи голодающим странам. Об этом передает 

Страны G20 презентовали новую программу помощи голодающим странам

Согласно отчету министров профильных отраслей, в 2016 году этот показатель вырос и сегодня стал достигать в 850 миллионов человек. Главными причинами недоедания по-прежнему являются боевые действия в отдельных "горячих точках" мира, отсталость развития инфраструктуры и сотрудничества с глобальным миров, неравномерное распределения ресурсов и отсутствие элементарных условий для ведения и содержания хозяйства.

"Мы создали, чтобы совместно добиться мира без голода и недоедания", - говорится в меморандуме, принятом в ходе встречи министров. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министры финансов и главы центробанков G20 в коммюнике по итогам двухдневной встречи в Буэнос-Айресе рассказали о критериях, которые мешают росту глобальной и мировой экономики. 


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