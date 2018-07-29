Смерть настигает даже "адвокатов дьявола"

В центре Белграда неизвестный расстрелял Драгослава Огняновича, который защищал на Международном трибунале по бывшей Югославии бывшего сербского лидера Слободана Милошевича.
Об этом передает DW.
Сообщается, что Огняновича убили во время его встречи с сыном, который сейчас находится в реанимации. Он занимался защитой Слободана во время его судебного процесса в Гааге в начале 2000-х годов.
Диктатор скончался в тюрьме от сердечного приступа в марте 2006 года.
Милошевича считают одним из главных виновников этих драматических событий, международным преступником. Другие не усматривают в его действиях никакой преступной составляющей и считают его, а также страну, которой он руководил и интересы которой жёстко отстаивал, жертвой произвола со стороны США и НАТО
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американец в штате Техас расстрелял троих пенсионеров в доме для престарелых.