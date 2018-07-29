Янукович подал в суд иск против Луценко

Он просит Печерский районный суд города Киева защитить его честь, достоинство и деловую репутацию. Как сказано в реестре судебных дел, опубликованных в воскресентье,29 июля, суд принял к рассмотрению это дело и назначил заседание на 13 сентября на десять часов утра.

Напомним, Януковича в Украине подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Государственная измена, Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и Пособничество в ведении агрессивной войны Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УРА-Информ, 21 февраля состоялся допрос президента Украины Петра Порошенко в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Он длился более часа. Суд вынужденно завершил допрос из-за неуместных вопросов стороны защиты.