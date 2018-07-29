Что такое фуд-туризм и с чем его едят

Россия, Бразилия, Египет, Узбекистан, Южная Корея считаются странами, куда ежегодно съезжаются туристы со всего мира, дабы отведать блюда специфической национальной кухни. В последнее время гастрономический туризм — вид туризма, основной целью которого является знакомство с кухней той или иной страны набирает обороты.

Кому-то о стране многое расскажут мемориалы, воздвигнутые в честь поэтов, писателей, воинов и правителей, а «фуд-турист» застынет в удивлении возле памятников продуктам питания и прочим блюдам отечественной кухни.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Киев возглавил рейтинг бюджетных городов для туризма. Британская туристическая компания Hoppa составила рейтинг топ-100 самых дешевых городов для путешествия. Для Киева эта сумма составила 64 фунта (около 2270 грн). На втором месте Анталия 69 фунтов, на третьем - Манила 70 фунтов, четвертом - индонезийский Денпасар 74 фунта, пятом - Сием Рип, Камбоджа 78 фунтов.