Британские следователи смогли назвать вероятную версию покушения на семью Скрипалей в Солсбери

Об этом передает Sunday Mirror.

Криминалистам и следователям удалось установить, что для доставки нервно-паралитического газа "Новичок" необходимо было использовать только специальное оборудование, которое могло находится в руках только государственных структур. Ядовитый материал был передан одной группой наемников российским киллерам в Британии, которые и осуществили смертельную атаку.

"Предположения о том, что это не из России, смехотворны", - сообщил один из оперативников, расследовавших "дело Скрипаля".

Напомним, что от химического вещества пострадал британка Дон Стерджесс, которая отравилась "Новичком" из выброшенного флакона, замаскированного под духи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Эймсбери в районе Солсбери в бессознательном состоянии нашли двух граждан Великобритании, которые были отравлены тем же веществом, что и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.