14:56 29.07.2018 | Общество | Новости
100200097:roman

Британские следователи смогли назвать вероятную версию покушения на семью Скрипалей в Солсбери

Профильные британские криминалисты считают, что к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери могли быть причастны две группы профессиональных киллеров.

Британские следователи смогли назвать вероятную версию покушения на семью Скрипалей в Солсбери

Об этом передает Sunday Mirror.

Криминалистам и следователям удалось установить, что для доставки нервно-паралитического газа "Новичок" необходимо было использовать только специальное оборудование, которое могло находится в руках только государственных структур. Ядовитый материал был передан одной группой наемников российским киллерам в Британии, которые и осуществили смертельную атаку.

"Предположения о том, что это не из России, смехотворны", - сообщил один из оперативников, расследовавших "дело Скрипаля".

Напомним, что от химического вещества пострадал британка Дон Стерджесс, которая отравилась "Новичком" из выброшенного флакона, замаскированного под духи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Эймсбери в районе Солсбери в бессознательном состоянии нашли двух граждан  Великобритании, которые были отравлены тем же веществом, что и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 


Поделиться
Читайте также:
 
На Японию обрушился разрушительный тайфун Украина продолжает осваивать рынки Евросоюза В Киеве иномарка протаранила отбойник - ФОТО Страны G20 презентовали новую программу помощи голодающим странам
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив