10:36 29.07.2018 | Политика | Новости
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Американцы могут полностью потерять контроль над Афганистаном

Стратегия реинтеграции оккупированных территорий в Афганистане, предложенная Дональдом Трампом в начале его президентства, оказалась провальной. Об этом передает The New York Time. 

Американцы могут полностью потерять контроль над Афганистаном

Сегодня афганской армии следует сосредоточиться на защите крупных городов и ключевых точек, дабы постепенно вытеснять талибов из горных районов на северо-западе страны. Главной ошибкой Трампа военные специалисты считают отступление от стратегии обороны и наращивания присутствие в крупных городах, вроде Кабула или Кандагара.

Вместо этого, большие силы тратятся на попытку контроля локальными, труднодоступными регионами страны.

Напомним, что командование объединенной коалиции во главе с США объявило об успешном окончании войны против боевиков "Исламского государства" в Ираке. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", главнокомандующий войсками США в  Афганистане генерал Джон Николсон утверждает, что у него есть доказательства того, что талибы получают оружие от РФ. 


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