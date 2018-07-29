Американцы могут полностью потерять контроль над Афганистаном

Сегодня афганской армии следует сосредоточиться на защите крупных городов и ключевых точек, дабы постепенно вытеснять талибов из горных районов на северо-западе страны. Главной ошибкой Трампа военные специалисты считают отступление от стратегии обороны и наращивания присутствие в крупных городах, вроде Кабула или Кандагара.

Вместо этого, большие силы тратятся на попытку контроля локальными, труднодоступными регионами страны.

Напомним, что командование объединенной коалиции во главе с США объявило об успешном окончании войны против боевиков "Исламского государства" в Ираке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", главнокомандующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон утверждает, что у него есть доказательства того, что талибы получают оружие от РФ.