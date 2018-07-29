Алкоголь наносит больше вреда женщинам, чем мужчинам, - ВОЗ

Вредное употребление алкоголя является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, что является причиной 70 случаев преждевременных воспалей болезней в организме.
Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения при ООН.
Согласно опубликованной информации, у представителей женского пола потребление алкоголя связано с большим риском для здоровья, чем у мужчин, и на то есть свои важные причины. Алкоголь попросту наносит женщинам больше вреда.
В феминном организме содержится меньше воды, чем в маскулинном, и поэтому концентрация в нем алкоголя – а значит и степень его токсичности – будет более высокой. Кроме того, организм женщины вырабатывает меньше ферментов, которые расщепляют алкоголь, и поэтому для выведения алкоголя из организма нужно больше времени
Как сообщалось в "УРА-Информ", украинцы побили все рекорды по количеству употребляемого алкоголя на душу населения за год.