Алкоголь наносит больше вреда женщинам, чем мужчинам, - ВОЗ

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения при ООН.

Согласно опубликованной информации, у представителей женского пола потребление алкоголя связано с большим риском для здоровья, чем у мужчин, и на то есть свои важные причины. Алкоголь попросту наносит женщинам больше вреда.

В феминном организме содержится меньше воды, чем в маскулинном, и поэтому концентрация в нем алкоголя – а значит и степень его токсичности – будет более высокой. Кроме того, организм женщины вырабатывает меньше ферментов, которые расщепляют алкоголь, и поэтому для выведения алкоголя из организма нужно больше времени

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинцы побили все рекорды по количеству употребляемого алкоголя на душу населения за год.