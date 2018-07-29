Сальвини вновь "взбудоражил" европейское медиа-пространство

Об этом передает The Sunday Times.

Во время общение с итальянскими медиа одиозный премьер заявил, что европейские переговорщики по Brexit обязательно попытаются вовлечь Лондон в "некую", как он утверждает, авантюрную сделку, которая может обернуться для страны туманного Альбиона будущими негативными последствиями.

На просьбу журналистов назвать конкретные факты и имена, тех кому это может быть выгодно, лидер "Лиги Севера" ответил следующим образом: "Мой опыт в Европейском парламенте подсказывает мне, что или вы отстаиваете себя, либо они обманывают вас".

"Потому что с некоторыми принципами нет необходимости быть гибкими, и вы не должны отступать", - отметил Сальвини.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига Севера" Маттео Сальвини считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой".