18:49 29.07.2018 | Политика | Новости
100200111:roman

Сальвини вновь "взбудоражил" европейское медиа-пространство

Глава МВД Италии и вице-премьер-министр Маттео Сальвини утверждает, что Евросоюз сделает все возможное, чтобы "взыскать" с Великобритании как можно больше штрафов за ее решение покинуть состав союза.

Сальвини вновь

Об этом передает The Sunday Times.

Во время общение с итальянскими медиа одиозный премьер заявил, что европейские переговорщики по Brexit обязательно попытаются вовлечь Лондон в "некую", как он утверждает, авантюрную сделку, которая может обернуться для страны туманного Альбиона будущими негативными последствиями.

На просьбу журналистов назвать конкретные факты и имена, тех кому это может быть выгодно, лидер "Лиги Севера" ответил следующим образом: "Мой опыт в Европейском парламенте подсказывает мне, что или вы отстаиваете себя, либо они обманывают вас".

"Потому что с некоторыми принципами нет необходимости быть гибкими, и вы не должны отступать", - отметил Сальвини.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига Севера" Маттео Сальвини считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой". 


Поделиться
Читайте также:
 
Сальвини вновь "взбудоражил" европейское медиа-пространство Африканские беженцы ищут новое "пристанище" у берегов Испании Канада в очередной раз засвидетельствовала полную поддержку Украины Пророссийские боевики пошли в наступление в районе Крымского
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив