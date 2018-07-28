11:51 28.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жителям столицы запретили купаться на пляжах во время грозовой погоды

Киевские власти настоятельно просят киевлян не находиться на берегу во время грозы. Об этом говорится на сайте КГГА.

Жителям столицы запретили купаться на пляжах во время грозовой погоды

К общим рекомендациям добавлена информация о возможностях оказаться на больничной койке из-за игнорирование правил поведения на воде в штормовую погоду. Вода, как известно, является отличным проводником тока, а во время плавания площадь соприкосновения тела с ней максимальная. Кроме того, удар молнии распространяется по водоемам в радиусе 100 метров, и попадание в зону поражения опасно для жизни.

Не стоит забывать и про влажный и мокрый песок, который тоже является хорошим проводником тока. Длина молнии может превышать 30 км, ее напряжение составляет от 100 тыс. вольт, а температура может достигать 30 тысяч градусов по Цельсию. Удар такой мощности парализует нервную систему человека и его внутренние органы в считанные секунды, шансы выжить после удара молнии минимальны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на столичных пляжах по-прежнему не рекомендуют купаться.


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