В Киеве сегодня полностью перекроют центр города

Таким образом,

Всего в центре Киева перекроют 27 улиц и площадей, однако до которого часа продлится ограничение на официальном сайте не указано:

- ул. Владимирская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);

- ул. Владимирский проезд (полностью);

- Михайловская площадь (полностью);

- ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);

- б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с вул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);

- ул. Леонтовича (полностью);

- ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Шевченко до перекрестка с вул. Богдана Хмельницкого);

- ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с вул. Пирогова до перекрестка с вул. Крещатик);

- ул. Ярославов Вал (от перекрестка с вул. Лысенко до перекрестка с вул. Владимирской);

- ул. Прорезная (от перекрестка с вул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);

- ул. Золотоворотская (полностью);

- ул. Рейтарская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Стрелковым);

- ул. Малоподвальная (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Паторжинского);

- ул. Ирининская от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Паторжинского;

-ул. Софиевская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с пров. Михайловским);

- ул. А. Тарасовой (полностью);

- ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пров. Михайловским);

- ул. Михайловская (от перекрестка с вул. Крещатик до Михайловской площади);

- ул. Костельная (полностью);

- ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);

- ул. Терещенковская (от перекрестка с вул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с вул. Льва Толстого);

- ул. Пушкинская (от перекрестка с вул. Прорезной до перекрестка с вул. Льва Толстого);

- ул. Антоновича (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);

- ул. Тарасовская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);

- ул. Паньковская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);

- ул. Льва Толстого (от перекрестка с вул. Саксаганского до площади Льва Толстого);

- Андреевский спуск (полностью).

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинскую столицу на Крестный ход уже прибыло более 116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины.