02:00 28.07.2018 | Общество | Новости
100200037:roman

В Израиле вышел на свободу "террорист №1" - ФОТО

В Израиле выпутили на свободу убийцу премьера Ицхака Рабина. Об этом передает Reuters.

В Израиле вышел на свободу

Траурное событие произошло 4 ноября 1995 года. Именно в этот день после выступления на многотысячном митинге в поддержку мирных переговоров с Палестиной на Площади Царей Израиля в Тель-Авиве Ицхак Рабин подходил к своей машине, Игаль Амир выстрелил в него трижды.

Преступника приговорили к пожизненному заключению и ещё 14 годам лишения свободы за убийство премьер-министра страны Ицхака Рабина. Его родной брат также был обвинён в соучастии в убийстве Рабина и планировании террористических действий в отношении палестинцев. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Турции поймали и поместили под стражу российского туриста, который на территории отеля побил украинца, после чего тот впал в кому и умер


Поделиться
Читайте также:
 
Стрит-арт "по-чилийски": как превратить политику в искусство - ФОТО Стало известно, для кого может быть бесплатным транспорт в Киеве Киеву стоит быть готовыми к более мощным ударам ливней и дождей, - Укргидрометцентр Защитник ФК "Шахтер" отправится "дефить" раздевалку
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив