В Израиле вышел на свободу "террорист №1" - ФОТО

Траурное событие произошло 4 ноября 1995 года. Именно в этот день после выступления на многотысячном митинге в поддержку мирных переговоров с Палестиной на Площади Царей Израиля в Тель-Авиве Ицхак Рабин подходил к своей машине, Игаль Амир выстрелил в него трижды.

Преступника приговорили к пожизненному заключению и ещё 14 годам лишения свободы за убийство премьер-министра страны Ицхака Рабина. Его родной брат также был обвинён в соучастии в убийстве Рабина и планировании террористических действий в отношении палестинцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Турции поймали и поместили под стражу российского туриста, который на территории отеля побил украинца, после чего тот впал в кому и умер.