Стрит-арт "по-чилийски": как превратить политику в искусство - ФОТО

Автор - Клаудио Кайосси (Claudio Caiozzi), более известный в мире уличного искусства как Caiozzama, считает, что для многих обывателей политика является сферой очень далекой, даже настолько, что люди просто не знают как выглядят иностранные лидеры.

Стиль творца называется "Paste Up", который он впервые увидел во Франции, в Париже. Его работы связаны с личным опытом (прошлое фотожурналиста) и политическими событиями. Последняя работа с Путиным и Трампом изображена на стене Культурного центра имени Габриэль Мистраль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Австрии прошел двадцать первый фестиваль боди-арта, на котором участники создавали на телах моделей красочные, но порой жуткие произведения искусства.