Сегодня мир отмечает День гепатита

На сегодняшний день каждый третий человек на Земле сталкивается вирусным гепатитом. В результате болезни, каждый 12-й обретает хроническую форму заболевания.

Довольно часто простые граждане не знают о разрушительных последствиях гепатита для здоровья, несмотря на то, что это одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире.

Примечательно, что вирусные гепатиты B и C представляют собой опасную проблему для мирового уровня здоровья населения, затрагивающую 325 миллионов человек по всему миру. Они являются базовой причиной рака печени, от которого ежегодно умирает 1,34 миллиона человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook объявила о начале действия программы бесплатной вакцинации от кори взрослых, относящихся к группам риска.