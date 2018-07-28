Порошенко поздравил украинцев с 1030-летием Крещения Руси

По его словам, необходимо четко придерживаться Конституции Украины, где говорится, что светская власть в стране должна быть выше любой духовной.

"Но подчеркиваю - и другим украинская власть не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - подытожил Порошенко.

В свою очередь, глава РПЦ Патриарх Кирилл специально к празднованию 1030-летия со дня крещения Руси пригласил посетить Москву Вселенского Патриарха Варфоломея. Однако, Вселенский Патриарх заявил, что поскольку крещение проходило в столице Украины, то: "Москва к этому не имеет никакого отношения и проводить мероприятие может только Киев".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинскую столицу на Крестный ход уже прибыло более 116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины.