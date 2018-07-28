Мир прощается с писателем-диссидентом Владимиром Войновичем

Об этом передает ТАСС.

Супруга поэта на своей странице Facebook написала следующее: "С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник".

Войнович был награжден многими наградами и премиями. В период "застоя" и "перестройки" он был достоин Государственной премии Российской Федерации за роман "Монументальная пропаганда", премии им. А. Д. Сахарова "За гражданское мужество писателя"

В советскую эпоху он был популярен благодаря своим романам "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда". В свое время Владимир занимался написанием авторских текстов многим песням, наибольшую известность приобрела "Четырнадцать минут до старта", посвященная космонавтике.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский гражданский деятель и политик-диссидент Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни.