Киев опять накроют сильные дожди - прогноз погода Украины на сегодня

Сегодня, 28 июля по всей территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Об этом передает Украинский гидрометцентр.
На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 25-26 градусов выше нуля, ближе к вечеру ожидаются осадки.
В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров покажут 27-29 градусов тепла.
На востоке Украины днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем 26-28 тепла.
В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 22-24 градусами с плюсом.
В Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь c грозой к утру прекратился. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинской столице 25 июля за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Об этом сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.