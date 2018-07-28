Киев опять накроют сильные дожди - прогноз погода Украины на сегодня

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 25-26 градусов выше нуля, ближе к вечеру ожидаются осадки.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров покажут 27-29 градусов тепла.

На востоке Украины днем ожидаются ​​кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем ​​26-28 тепла.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 22-24 градусами с плюсом.

В Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь c грозой к утру прекратился. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинской столице 25 июля за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Об этом сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.