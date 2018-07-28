Иосиф Кобзон находится на грани жизни и смерти - народный артист не приходит в сознание

По предварительной информации, артист впал в кому из-за проблем с сердечно-сосудистым трактом, от которых Кобзон страдает последние 5 лет. "Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности не", - отмечается в издании.

Напомним, что еще несколько лет назад 74-летний советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон практически потерял возможность петь и говорить. Тогда были отменены концерты, которые артист готовился давать в США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 28 июля, скончался Владимир Войнович - писатель, драматург, поэт, диссидент, лишенный советского гражданства и высланный из СССР в брежневскую эпоху, а в "ранний путинский период" награжденный Госпремией России.