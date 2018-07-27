09:51 27.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199953:nastya

В Украине создадут публичную базу данных счетчиков

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует сделать открытой базу состояния оснащение зданий счетчиками и процедуру обмена информацией между органами власти.

В Украине создадут публичную базу данных счетчиков

Соответствующее заявление сделал вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Так, теперь пользователи смогут узнать все данные учета тепла и воды в домах в общем мониторинге. Так как он будет публичным, каждый сможет ежемесячно следить за информацией, обнародованной на сайте Госэнергоэффективности.

Однако, в случае выявления нарушений по срокам установки счетчиков, их замены или несоответствия техническим регламентам, Госэнергоэффективности обязано передать эту информацию в Держпродспоживслужбы для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности.

По мнению чиновника, именно такое решение может появится доступная, прозрачная и публичная база данных об оснащенности счетчиками тепла и воды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на заседании Кабинета министров Украины был введен порядок информирования оператором внешних инженерных сетей владельцев помещений о планах установления узла коммерческого учета.


Поделиться
Читайте также:
 
В ООН пожаловались на нехватку денег В Киеве произошло столкновение двух иномарок - ФОТО На контрольно-пропускных пунктах Румынии с Украиной будут установлены мобильные сканеры В Лондоне случилась перестрелка между полицией и хулиганами - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив