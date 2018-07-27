В Украине создадут публичную базу данных счетчиков

Соответствующее заявление сделал вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Так, теперь пользователи смогут узнать все данные учета тепла и воды в домах в общем мониторинге. Так как он будет публичным, каждый сможет ежемесячно следить за информацией, обнародованной на сайте Госэнергоэффективности.

Однако, в случае выявления нарушений по срокам установки счетчиков, их замены или несоответствия техническим регламентам, Госэнергоэффективности обязано передать эту информацию в Держпродспоживслужбы для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности.

По мнению чиновника, именно такое решение может появится доступная, прозрачная и публичная база данных об оснащенности счетчиками тепла и воды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на заседании Кабинета министров Украины был введен порядок информирования оператором внешних инженерных сетей владельцев помещений о планах установления узла коммерческого учета.